Morre fotógrafo de 'Zodíaco' e 'Milk'

Savides começou como fotógrafo de moda, mas no início dos anos 1990 passou a trabalhar em videoclipes dirigidos por Mark Romanek, entre eles Rain e Bedtime Story, de Madonna, Scream, de Michael Jackson e Janet Jackson, e Closer, de Nine Inch Nails.

A parceria com Fincher começou em 1997, com Vidas em Jogo, seu segundo crédito como diretor de fotografia para o cinema. Savides voltaria a responder pela câmera de um filme de Fincher em Zodíaco (2007), no qual recriou a paleta de cores do cinema americano dos anos 1970.

Mas foi com Van Sant que o fotógrafo formou a parceria mais longa. Trabalharam juntos pela primeira vez em Encontrando Forrester (2000). Seguiram-se Gerry (2002), Elefante (2003), Last Days (2005), Milk - A Voz da Igualdade (2008) e Inquietos (2011). Savides também fotografou para Ridley Scott (O Gângster), Martin Scorsese (The Key to Reserva) e Woody Allen (Tudo Pode Dar Certo).

Seu último filme, ainda não lançado, é The Bling Ring, de Sofia Coppola, com quem fez Um Lugar Qualquer. / AP