Morre fotógrafo que registrou São Paulo

Nascido em Budapeste, na Hungria, em 17 de outubro de 1924, Farkas emigrou para o Brasil em 1930 - naturalizou-se brasileiro em 1949. Seu pai foi sócio-fundador da loja Fotóptica, em São Paulo, uma pioneira no ramo fotográfico no Brasil, levada adiante por Thomaz. Em janeiro, ele inaugurou no Instituto Moreira Salles de São Paulo a mostra Uma Antologia Pessoal (ainda em cartaz), reunindo 40 anos de sua produção fotográfica. Afirmava que a fotografia era, para ele, "o melhor jeito de aproveitar a vida".

A entrada para o Foto Cine Clube Bandeirantes, em 1942, foi importante para Farkas, pois foi nas décadas de 1940 e 50 que ele se dedicou a um período de experimentações com o preto e branco, criando uma nova linguagem de investigação formal "sintonizada com as vanguardas históricas", como já definiu o crítico Rubens Fernandes Junior.

Mas, apesar de uma vasta produção fotográfica (são emblemáticas imagens que realizou da construção de Brasília) e de um denso trabalho de incentivo à fotografia - ele projetou em 1950 o laboratório fotográfico do Masp, além de ter participado dos primórdios da fundação do Museu de Arte Moderna de São Paulo e de ter tido a Galeria Fotóptica; apenas na década de 1990 ele teve um devido reconhecimento como criador de imagens.

A exposição Thomaz Farkas: Uma Antologia Pessoal, que fica em cartaz até 3 de abril, é uma boa introdução ao universo fotográfico do fotógrafo. Muitas das imagens da mostra são inéditas e foram escolhidas pela equipe do IMS e os filhos do fotógrafo, João e Kiko, entre as 34 mil fotos que integram em comodato o acervo do instituto. Elas estão no livro que dá título à mostra (à venda por R$ 85).

Thomaz Farkas foi também um grande produtor de documentários. Em 1968, ele criou a Caravana Farkas, com o intuito de percorrer regiões distantes do Brasil ao lado de outros profissionais e fazer filmes sobre culturas populares brasileiras. A empreitada originou uma série de curtas e médias-metragens. É histórica a viagem que realizou em 1975, pelo Rio Negro, ao lado do compositor Paulo Vanzolini e do cineasta Geraldo Sarno. O grupo preparava na ocasião material para a realização do que seria primeiro longa-metragem da caravana.

A Videofilmes lançou uma caixa com sete deles produzidos pelo fotógrafo nas décadas de 1960 e 1970, que trazem entrevistas e curtas com sua participação. A caixa reúne documentários raros, como a estreia do diretor Paulo Gil Soares, Memória do Cangaço, produção que ganhou o prêmio Gaivota de Ouro do Festival Internacional do Filme, em 1965. Outros realizadores produzidos por Farkas que estão na caixa são Geraldo Sarno e Maurice Capovilla, além do próprio, que assina a fotografia de filmes como Trio Elétrico, de Miguel Rio Branco. / COLABOROU ANTONIO GONÇALVES FILHO