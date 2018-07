Morre garçom que caiu de prédio ao comemorar gol O garçom Albino Neves Cardoso, de 37 anos, que caiu do terceiro andar de um prédio no momento em que comemorava um dos gols do jogo entre Goiás e São Paulo, na tarde de ontem, morreu ao chegar ao hospital, segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas já chegou sem vida ao pronto-socorro, de acordo com a secretaria.