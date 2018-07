Morre garota inglesa que fez lista de desejos após câncer terminal

A garota inglesa que ganhou notoriedade por publicar em um blog uma lista de últimos desejos após ser diagnosticada com um câncer terminal morreu no último sábado, na Grã-Bretanha.

Alice Pyne morreu aos 17 anos e conseguiu cumprir vários de seus objetivos, como observar baleias no Canadá, encontrar a banda Take That e inscrever sua cachorra Mabel em um concurso.

Ela também conseguiu que mais de 40 mil britânicos se cadastrassem como doadores de medula óssea.

Alice foi diagnosticada com um linfoma de Hodgkin aos 13 anos. Em 2011, os médicos acabaram com as esperanças de cura e a garota, então com 15 anos, resolveu criar um blog para falar de seus desejos.

"Eu sei que o câncer está me vencendo e não parece que eu vou vencer esta", dizia Alice, na apresentação de seus blog. "É uma pena, porque há tanta coisa que eu ainda queria fazer", escreveu ela.

A morte da menina, que passou os últimos momentos ao lado da família, foi anunciada pela mãe, Vicky Pyne, em sua página no Facebook.

"Nossa querida Alice ganhou um anel dos anjos hoje". "Nós estamos destruídos e sabemos que nossa vida nunca mais será a mesma", desabafou a mãe.

Campanha por doadores

Um dos desejos de Alice era fazer com que todos os britânicos se tornassem doadores de medula.

A garota ganhou inclusive o apoio do primeiro-ministro, David Cameron, que se sensibilizou com o apelo e se inscreveu como doador, junto com mais de 40 mil outros britânicos.

Por causa de seu ativismo, Alice ganhou a Medalha do Império Britânico junto com a irmã, Milly, que esteve ao seu lado na luta contra o câncer.

Elas conseguiram levantar mais de 100 mil libras (equivalente a R$ 340 mil reais) para dar início a uma fundação cujo objetivo era satisfazer os desejos de crianças com doença terminal.

Em seu blog, Alice tinha consciência de que não conseguiria completar toda sua lista de desejos.

"Algumas coisas não vão acontecer, porque eu não posso nem mesmo viajar mais", dizia. Um dos itens de sua lista era "viajar para o Quênia". BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.