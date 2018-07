Morre garoto atropelado por trem da CPTM na Grande SP O adolescente R.C.S., de 15 anos, que foi atropelado na tarde de ontem por um trem da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo, morreu. A Secretaria de Saúde do Estado confirmou hoje a morte do garoto. De acordo com a assessoria da empresa, o acidente ocorreu entre as Estações Antônio Gianetti e Guaianases, na zona leste da capital paulista. Segundo a CPTM, o menino fazia uma travessia irregular, uma vez que é proibido andar na linha férrea. Ainda de acordo com a CPTM, o adolescente foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos, onde morreu no fim da noite de hoje. Ele teve afundamento de crânio, perda de massa encefálica e fratura numa das pernas.