Morre garoto baleado em shopping em Itaguaí-RJ

Ainda na madrugada de hoje outra vítima morreu. Alexandre Silvério, de 36 anos, foi atingido na cabeça. Ele chegou a ser encaminhado ao Hospital São Francisco Xavier, em Itaguaí, mas não resistiu aos ferimentos. Outras quatro pessoas ficaram feridas.

O tiroteio aconteceu por volta das 20 horas de ontem, durante uma tentativa de assalto seguida de tiroteio dentro do shopping. Armados de pistolas, três assaltantes dirigiram-se até a Maiza Joias. Um quarto assaltante, o único preso e identificado como Adílio Portugal da Silva, de 27 anos, ficou no estacionamento, em uma moto, e acabou baleado no rosto em confronto com a polícia durante a fuga. Com ele foi apreendida uma pistola calibre 40, furtada de um policial militar.