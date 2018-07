Morre golfinho encontrado em praia de Itanhaém-SP Morreu nesta madrugada o filhote de golfinho encontrado por turistas, na manhã de ontem, em uma praia de Itanhaém, no litoral sul de São Paulo. O animal é da espécie Toninha, ameaçada de extinção. O golfinho estava no Centro de Reabilitação de Animais Marinhos, localizado na Ilha do Arvoredo, no Guarujá. De acordo com Andréa Maranho, veterinária do centro, o animal não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 4 horas.