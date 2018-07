Morre homem baleado após manter refém no Rio Morreu nesta manhã o homem que foi baleado na cabeça após invadir uma farmácia e manter uma mulher refém com uma granada por cerca de 40 minutos na Tijuca, zona norte do Rio. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito entrou no estabelecimento por volta das 10 horas para realizar um assalto. Com a chegada dos PMs, ele passou a ameaçar a vítima com o explosivo. Ele foi baleado e encaminhado ao pronto-socorro do Andaraí, onde chegou morto. A refém foi libertada ilesa. O caso foi encaminhado à 19ª Delegacia Policial.