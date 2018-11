Morre homem que parou para ajudar vítimas na Marginal

O acidente aconteceu por volta das 3h45, no sentido Interlagos, envolvendo um Pálio Weekend, um Fiat Marea, um Golf e uma moto, que atropelou duas pessoas, entre elas o motorista que parou para tentar socorrer as vítimas. Três pessoas ficaram feridas, duas delas em estado grave, e foram socorridas ao Hospital das Clínicas pelos bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Duas faixas foram interditadas e permaneciam bloqueadas por volta das 8 horas. Por conta das interdições, o congestionamento às 8 horas ainda era de 11 quilômetros na Marginal do Pinheiros, que seguia até a Ponte do Piqueri, na Marginal do Tietê, que acumulava seis quilômetros de trânsito lento.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), os veículos já foram removidos e a perícia estava no local. Ainda não há informações sobre a liberação total da via.