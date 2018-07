Morre idosa engolida por buraco em SP

A vítima e seu marido, Cândido Alves de Souza, de 65 anos, estavam na cozinha da casa no momento do acidente. O chão cedeu e os dois caíram no poço, que estava cheio com água contaminada. O buraco engoliu a geladeira e o fogão. Souza foi teve apenas ferimentos leves. A Subprefeitura de Vila Prudente informou que a casa foi construída em cima de um poço, há aproximadamente 30 anos, sem nenhuma estrutura.