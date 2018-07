Morre idosa que escorregou em santinhos em Bauru Morreu na manhã desta quarta-feira uma idosa que escorregou em panfletos de propaganda eleitorais em frente à Escola Estadual Francisco Brizola, em Bauru, interior de São Paulo no domingo de eleições municipais. De acordo com o Hospital Estadual Bauru, onde ela estava internada desde a data do acidente, as lesões - fraturas no quadril e fêmur - agravaram seu estado de saúde, já debilitado, e a levaram ao óbito.