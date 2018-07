Morre idosa que recorreu à Justiça por vaga em UTI

Moradora de Mesquita, na região metropolitana, Eda começou a sentir dores abdominais neste mês. A família buscou atendimento em postos da região, mas não havia vaga. No dia 18, ela foi atendida na Santa Casa do Rio, mas os médicos constataram que o estado era grave e exigia internação em UTI, o que não poderia ser feito na Santa Casa.

A família entrou na Justiça, que obrigou o governo a providenciar uma vaga em UTI, o que não ocorreu. A família recorreu novamente e, no domingo, Edna entrou no hospital Miguel Couto, onde iria para a UTI. Com úlcera gástrica perfurada, ela foi submetida a uma cirurgia e morreu em seguida. O hospital afirma que atendeu a ordem judicial em menos de 24 horas. / FÁBIO GRELLET