Morre inventor do Playmobil, Hans Beck

Morreu aos 79 anos de idade, o desenhista industrial alemão Hans Beck, "pai" do Playmobil, informou nesta segunda-feira, 2, a empresa Geobra-Brandstätter, fabricante dos famosos bonecos. Beck, cuja invenção vendeu 2,2 bilhões de exemplares desde que começou a ser produzida em série, em 1974, morreu na sexta-feira, após um longo período doente, em sua casa nas margens do lago de Konstanz, na fronteira entre Suíça, Alemanha e Áustria. O desenhista industrial escreveu uma "importante página na história dos brinquedos" com o desenvolvimento de versáteis bonecos de plástico que chegaram aos quartos infantis de todo o mundo, destacou a empresa. Nascido em 1929, no estado alemão da Turingia (centro do país), Beck estudou na cidade de Zirndorf, onde aprendeu o ofício de carpinteiro e se especializou na produção de brinquedos, principalmente automóveis e aviões. Ele começou a trabalhar na Geobra em 1958, concentrado inicialmente em maquetes aviões, maquinaria e veículos industriais. Treze anos após iniciar sua carreira, a empresa transferiu-o ao departamento de loja de brinquedos, com a incumbência de desenvolver uma nova gama de produtos para meninos, de automóveis a modelos humanos. Sua primeira criação media 7,5 centímetros, era facilmente manejável por uma mão infantil e movimentava braços e pernas. Daí surgiu a ideia de transformar esse protótipo em uma criatura dotada para a absoluta versatilidade, de se adaptar a qualquer situação e profissão, fosse um ocidental, indiano ou vaqueiro. Inicialmente, seus modelos se conceberam para meninos de até quatro anos. Nos 30 anos seguintes ao seu lançamento, os bonecos Playmobil deixaram de ser um produto exclusivamente infantil, no sentido literal da palavra, para conquistar até colecionadores adultos de todo o planeta. A Geobra é hoje uma empresa com 3 mil0 empregados, que exporta seus bonecos a 70 países dos cinco continentes.