Morre Ivan Mendes, último chefe do SNI

Morreu na manha de ontem o general da reserva Ivande Souza Mendes, ultimo chefe do extinto Serviço Nacional de Informações (SNI). Ele tinha 87 anos e foi vitima de infecção generalizada.

O militar foi internado no inicio da semana, com dificuldades para respirar, na Casa de Saúde Santa Lucia,em Botafogo, zona sul do Rio.

Souza Mendes foi nomeado interventor da Prefeitura de Brasília logo após o golpe militar de 31 de marco de 1964. Na época,era tenente-coronel e integrava o grupo de militares liderado pelo general Humberto Castello Branco que conspirou para a derrubada do então presidente João Goulart. Depois, serviu no Gabinete Militar sob ordens do general Ernesto Geisel - com quem seguiu para o

gabinete da presidência da Petrobrás no inicio da década de 70. Ainda serviu como adido

militar no Peru.

Promovido a general de brigada em 1974, comandou a 8a Região Militar,em Belém.Ocupou vários postos de chefia e comando ate ser nomeado, em marco de 1985,ministro-chefe do SNI pelo então presidente Jose Sarney. No ano seguinte, foi para a reserva.

Ficou no comando do SNI ate o fim do governo e a extinção do órgão, em marco de 1990. O general Ivan de Souza Mendes completaria 88 anos na terça-feira.

Seu corpo será cremado amanhã.