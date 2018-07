Morre João Milanez, fundador da Folha de Londrina

Nascido em Meleiro, no sul de Santa Catarina, em 15 de dezembro de 1923, Milanez decidiu abandonar o trabalho rural aos 22 anos, tendo como destino São Paulo. Foi quando um amigo ofereceu-lhe a oportunidade de vender títulos de capitalização em Londrina, em 1947, quando a cidade tinha apenas 13 anos. Enquanto vendia os títulos, ele recolhia notícias que, depois, colocava no papel, dando início ao jornal. Era repórter, fotógrafo, vendedor e divulgador da Folha de Londrina.

A cidade cresceu, impulsionada, sobretudo, pelo café e, com ela, o jornal, que tinha entre suas metas a defesa do municipalismo e do Paraná. Milanez assumiu a presidência de seu empreendimento e era chamado amavelmente de "patrão" por seus empregados. Nas viagens nacionais e internacionais que fazia sempre levava o jornal embaixo do braço. Era conhecido pelo estilo alegre, às vezes irreverente, contando histórias engraçadas de suas andanças. Além do jornal, ele fundou as rádios Folha FM e Igapó FM, ambas em Londrina, e a TV Tarobá, em Cascavel.