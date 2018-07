Morre jovem atropelado por Land Rover em SP

Chorando muito, Ilana pediu a todos que não ficassem "para baixo". "Foi a melhor coisa que poderia ter acontecido nessa situação; ele não estaria inteiro com a gente (se sobrevivesse). Vamos rezar para que ele suba em paz."

O atropelamento aconteceu por volta de 3h30 na Rua Natingui, Vila Madalena (zona oeste), quando Gabriella perdeu o controle do jipe Land Rover que dirigia, bateu em um muro, atingiu Vitor e tombou. Os soldados Cláudio e Silva, que atenderam a ocorrência por volta das 3h50, dizem que Gabriella parecia embriagada. E seu namorado, o engenheiro Roberto Lima, de 34 anos, proprietário do carro - que estava no banco do passageiro -, mais ainda. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.