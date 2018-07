Morre jovem mantida em cárcere privado por 19 anos

A jovem, que era deficiente mental, teve uma parada respiratório no Hospital Municipal Moacyr do Carmo, em Duque de Caxias. Ela foi encontrada por agentes da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, de Duque de Caxias (DEAM/Duque de Caxias) em estado de subnutrição, pesando apenas 25 kg, e com feridas necrosadas no corpo, inclusive com larvas de insetos.

Os vizinhos não sabiam da existência da jovem, mas sentiram o mau cheiro que saia da casa e invadiram o local quando Marlucia estava fora.

Inicialmente, Marlucia foi indiciada por cárcere privado e maus tratos. Com a morte da filha, ela foi transferida para o presídio Bangu 8, na zona norte do Rio e pode ser acusada de maus tratos seguido de morte ou de homicídio.