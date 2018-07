Morre jovem soterrado por desabamento de laje em SP Morreu o jovem de 16 anos que ficou soterrado por um desabamento hoje no bairro Cambuci, no centro de São Paulo. A laje de uma casa desabou na altura do número 409 da Avenida Lins de Vasconcelos. Dois bombeiros tiveram ferimentos leves ao tentar resgatar o jovem soterrado. Um deles foi levado para o Hospital das Clínicas. Não há informações para qual hospital foi levado o outro bombeiro.