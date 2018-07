Morre jovem supostamente agredido em festa junina Os pais do auxiliar administrativo Diego de Paula Leopoldo, de 19 anos, cujo corpo será enterrado nesta segunda-feira na zona norte de São Paulo, acreditam que a morte do rapaz possa estar relacionada com o ocorrido no final da noite do último dia 08, numa festa junina no interior da Portuguesa de Desportos, na capital paulista. Segundo amigos de Diego, o rapaz foi visto às 23h15 daquela noite sendo abordado por seguranças - todos terceirizados - durante uma confusão em frente ao banheiro químico. Os seguranças dominaram Diego e o retiraram da festa. Quinze minutos depois, um caminhoneiro, que trafega pela marginal Tietê, na pista oposta à que passa ao lado do clube, encontrou o rapaz e por pouco não o atropelou. Um inquérito policial corre no 12º Distrito do Pari. O corpo de Diego está sendo velado no Cemitério da 4ª Parada, no Tatuapé, zona leste, e será enterrado às 9h de hoje no Cemitério Parque dos Pinheiros, em Santana, zona norte de São Paulo.