Morre Lady Laura, mãe de Roberto Carlos

Morreu ontem no Rio Laura Moreira Braga, mãe do cantor Roberto Carlos. Ela estava internada desde 31 de março no Hospital Copa D’Or, por causa de uma infecção respiratória. Conhecida como Lady Laura, tinha 96 anos.

Segundo nota divulgada pelo hospital, Laura morreu às 18h20, após duas paradas cardíacas. Roberto Carlos fez um show ontem em Nova York e só foi avisado da morte da mãe ao deixar o palco do Radio City Music Hall, por volta de 23h15 (horário de Brasília). No show, homenageou Lady Laura. "Como vocês sabem, minha mãe estava doente, mas já está bem. E agora eu vou cantar a música que fiz para ela", disse.

O cantor encerrou a apresentação com a música Jesus Cristo e distribuiu rosas para o público. Quando saía do palco, foi cercado por assessores. O maestro Eduardo Lages avisou o público: "A gente tinha preparado um bis especial para vocês, mas, lamentavelmente, Roberto Carlos acabou de receber a notícia de que a mãezinha dele morreu."

Avessa a badalações, religiosa, modesta. Apesar da discrição, a mãe de Roberto Carlos ficou conhecida em todo o País por causa de uma canção de 1978, Lady Laura: "Lady Laura, me leve pra casa/Lady Laura, me conta uma história/Lady Laura, me faça dormir", diz a letra.

Filha de português com cabocla, nascida em Mimoso (MG), a costureira Laura deixou a cidade natal já casada com o relojoeiro Robertino para ir morar em Cachoeiro do Itapemirim (ES). Ela tinha aprendido a tocar violão quando adolescente e transmitiu o gosto pela música aos quatro filhos: Roberto Carlos, Lauro Roberto, Carlos Alberto e Norma. "Mostrei para os meus filhos as primeiras posições e ensinei-lhes notas como o lá maior, fá menor e assim por diante. A partir daí, o talento natural de Roberto se impôs", contou.

Filho caçula, o cantor tinha uma relação muito próxima com Laura. "Vivíamos quase sempre sem dinheiro, mas o que nos faltava em dinheiro minha mãe compensava em carinho e compreensão."

Durante o show, assessores de Roberto tentavam antecipar a volta ao Brasil, que já estava marcada para a noite de hoje porque o cantor queria comemorar no Rio seu aniversário de 69 anos, amanhã. A retomada da turnê estava prevista para maio, no Peru.