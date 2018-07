Morre Luiz Roberto Barata, secretário de Saúde de SP

Segundo nota oficial divulgada no site da Secretaria, Barradas faleceu por volta das 20h50. Ele havia dado entrada no hospital às 19 horas. Em maio do ano passado, durante entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, Barradas contou que passava por tratamento contra o câncer. Ele não especificou qual o tipo do tumor, mas afirmou que estava bem.

Formado pela Santa Casa, Barradas participou da cúpula da saúde no Estado de São Paulo desde o governo Mário Covas, entre 1995 e 2001. O médico assumiu o cargo de secretário a partir de 2003 e permaneceu nas gestões de Geraldo Alckmin, Cláudio Lembo, José Serra e Alberto Goldman.

O sanitarista também foi assessor dos ex-ministros de Saúde Adib Jatene e José Serra, de quem era bastante próximo. Em São Paulo, Barradas foi responsável por consolidar as Organizações Sociais de Saúde (OSS), modelo de parceria entre setor público e privado para gerir as unidades básicas de saúde.

"Perdemos uma pessoa admirável. Deus o tenha", afirmou Xico Graziano, ex-secretário estadual do Meio Ambiente. De acordo com o comunicado da Secretaria, o velório será realizado hoje na Santa Casa de São Paulo, no salão nobre da Provedoria.