Morre mãe grávida atingida por bala perdida em Niterói Morreu na noite de hoje a mulher grávida baleada em Niterói, no Rio de Janeiro. De acordo com o Hospital Universitário Antônio Pedro, Samantha Fraga Pinto, de 21 anos, não resistiu ao ferimento provocado pela bala na cabeça. Antes, porém, os médicos decidiram fazer uma cesariana para retirar o bebê. A criança passa bem. Ela estava em uma lan house quando um carro passou atirando contra a loja onde estavam um policial e um bombeiro. Samantha foi atingida por uma bala perdida no crânio e levada para o hospital, onde os médicos decidiram fazer uma cesariana para retirar o bebê. O PM e o dono da loja foram atingidos, mas não correm risco de morrer.