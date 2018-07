Morre maestro Severino Araújo

O maestro Severino Araújo, de 95 anos, que por 67 anos comandou a Orquestra Tabajara, morreu ontem no Rio. Ele teve uma infecção urinária e consequente falência múltipla dos órgãos. Diabético, estava desde 20 de julho no Hospital Ipanema Plus. O enterro será hoje, ao meio-dia, no cemitério São João Batista, em Botafogo (zona sul).

Criada em 1933, a Tabajara é a mais antiga orquestra de baile do Brasil e segue em atividade. Severino a deixou em 2005, quando transferiu a função de maestro ao irmão Jaime, hoje com 87 anos.