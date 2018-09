Morre mais 1 vítima de chacina de São João de Meriti-RJ Morreu na madrugada de hoje mais uma das vítimas da chacina ocorrida no último domingo, 24, em São João de Meriti (RJ), segundo a Secretaria Estadual de Saúde. O paciente Mário Flavio da Cunha, que estava internado em estado grave no Hospital de Saracuruna, morreu às 2h15. Ele levou um tiro na cabeça e foi operado no mesmo dia. Desde então, estava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital.