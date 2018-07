Morre mais uma vítima do incêndio na Boate Kiss

A informação foi divulgada na manhã desta segunda-feira pela Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul. Na madrugada de 27 de janeiro, um incêndio consumiu o revestimento de espuma da casa noturna de Santa Maria, matando inicialmente 134 pessoas, a maioria por asfixia, no local. Outras cinco pessoas morreram posteriormente em hospitais. Dos demais 140 feridos que foram internados, 91 tiveram alta e 49 seguem hospitalizados.