Morre mais uma vítima do incêndio na boate Kiss, no RS Morreu na madrugada deste domingo, às 5h15, mais uma vítima do incêndio na boate Kiss, em Santa Maria (RS). Segundo a assessoria de imprensa da Secretária de Saúde de Porto Alegre, a estudante Mariane Wallau Vielmo, de 25 anos, estava internada no Hospital das Clínicas de Porto Alegre desde o dia da tragédia, em 27 de janeiro deste ano.