Morre manicure que entrou em coma após lipoaspiração

Nayara ficou um mês em coma, respirando com a ajuda de aparelhos. Em nota, o hospital informou que "todos os procedimentos de reanimação foram tomados pelos médicos intensivistas de plantão, mas, em função do estado gravíssimo em que já se encontrava a paciente, não houve resposta".

Nayara se internou na Santa Casa de Descalvado para a retirada de gordura na região das costas. Mas, segundo relato da equipe médica, ela teve um mal súbito seguido de parada cardíaca durante o procedimento. A equipe médica chegou a reverter a parada cardíaca e encaminhá-la para a Casa de Saúde de São Carlos, para que ela pudesse ter uma melhor assistência. Nayara queria fazer a lipo porque engordara após o parto do filho mais novo, hoje com 8 meses. Ela tinha ainda uma filha de 4 anos. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.