Morre menino atingido por tiroteio em favela do Rio A Secretaria Municipal de Saúde confirmou na manhã desta sexta-feira (18) a morte de Luanderson Lima, de 12 anos, no Hospital Pedro II. O menino foi atingido durante tiroteio entre policiais militares e bandidos da Favela do Aço, em Santa Cruz (zona oeste), na manhã de quinta-feira (17). Segundo a secretaria, Luanderson foi atingido na perna, chegou em estado grave ao hospital, passou por uma cirurgia, mas morreu na noite de ontem. Depois do tiroteio, moradores da Favela do Aço queimaram um ônibus do Consórcio BRT e destruíram a estação Vila Paciência.