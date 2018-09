Morre menino atropelado na calçada em Sorocaba-SP Um menino de 8 anos que estava internado desde terça-feira, após ser atropelado por um carro que invadiu a calçada de sua casa, morreu hoje no Hospital Regional de Sorocaba, no interior de São Paulo. A família decidiu doar os órgãos do garoto. Uma adolescente de 14 anos que conversava com o menino na hora do acidente morreu na hora. Outra jovem, de 15 anos, continua internada com fratura no fêmur.