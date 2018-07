Morre menino que caiu do Colégio São Bento, no Rio Morreu nesta manhã o menino de 12 anos que caiu do quinto andar do Colégio de São Bento, no centro do Rio, um dos mais tradicionais da cidade, no dia 28 de outubro. Por conta disso, as aulas desta segunda-feira estarão suspensas. O aluno teve traumatismo craniano e estava internado em estado muito grave há nove dias no Centro de Tratamento Intensivo do Hospital Souza Aguiar. A Secretaria Municipal de Saúde não divulgou mais detalhes sobre seu caso, tratado com discrição por decisão da família e por conta da suspeita de suicídio.