Morre motociclista baleado por assaltantes no ABC Alexandre Rodrigues Aguiar, montador, de 32 anos, que foi baleado por assaltantes ao se recusar a entregar sua motocicleta Falcon a dois assaltantes, morreu ao dar entrada no pronto-socorro do bairro Baeta Neves, em São Bernardo do Campo. O crime ocorreu por volta da 0h40 desta segunda-feira, 26.