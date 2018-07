Morre motociclista que atropelou búfalo Morreu hoje, em Sorocaba (SP), o motociclista Fernando Henrique Ribeiro, de 22 anos, que havia se ferido gravemente ao atropelar um búfalo, na madrugada de domingo, na Rodovia Raposo Tavares. O animal fazia parte de um grupo de cinco búfalos que havia escapado de uma propriedade rural e caminhava em plena rodovia. Ribeiro seguia de Sorocaba para Mairinque, onde morava, quando se deparou com os animais e não conseguiu desviar. Sua moto atingiu um dos búfalos, no km 83, próximo do bairro de Brigadeiro Tobias. Internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional, ele teve parada cardiorrespiratória hoje, às 15 horas. O corpo foi levado para Mairinque, onde será sepultado amanhã. Policiais rodoviários identificaram o proprietário dos búfalos, Antônio Rita de Souza, de 54 anos. Ele alegou que alguém havia feito uma abertura na cerca, por onde os búfalos escaparam e ganharam a rodovia, mas deve responder a inquérito por homicídio culposo.