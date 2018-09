Morre motorista envolvido em acidente na Castelo Branco

O acidente ocorreu por volta das 5h30, na altura do quilômetro 34, sentido São Paulo, quando uma carreta foi parada pela fiscalização da polícia rodoviária. O veículo estava estacionado no acostamento quando o motorista de um caminhão perdeu o controle e bateu na carreta, atingindo também a viatura do policial. O motorista da carreta e o policial, que estavam do lado de fora dos veículos, foram atingidos. O condutor da carreta morreu no local. O policial sofreu ferimentos leves, segundo a PRE.

Após a colisão, outro caminhão, carregado com carga de placas de madeira, também acabou batendo nos veículos. A carga dos veículos ficou espalhada pela pista. As faixas de rolamento foram todas liberadas às 7h30, segundo informações da concessionária Viaoeste. No local, o congestionamento seguia até o quilômetro 42.