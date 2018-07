Morre mulher que foi 1.º bebê a tomar coquetel anti-HIV

Luciane, que faria 25 anos no próximo dia 23, estava internada havia três dias em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). De acordo com a presidente do Grupo de Educação à Prevenção da Aids de Sorocaba (Gepaso), Lucila Magno, ela tomou uma decisão pessoal de não se tratar mais. Segundo familiares, desde o ano passado Lu não se medicava mais. "Ela não foi vencida pela doença, ela simplesmente desistiu de viver", disse Lucila. "Foi uma decisão dela não se medicar mais. A razão, nós não sabemos."

Luciane morreu sem receber a indenização equivalente a mil salários mínimos que ganhou da Justiça, em ação movida contra o Estado em nome de sua mãe. O poder público recorreu da decisão ao Supremo Tribunal Federal (STF) e a decisão final ainda não foi dada. Luciane adquiriu a aids no parto: sua mãe foi infectada no oitavo mês de gravidez ao receber sangue contaminado durante uma transfusão realizada no Conjunto Hospitalar de Sorocaba, mantido pelo Estado.

O corpo da jovem está sendo velado em Sorocaba e será sepultado na manhã do sábado no cemitério Santo Antonio.