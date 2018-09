Morre mulher que sobrevivera à queda do 13º andar Os médicos do Hospital de Pronto-Socorro (HPS) de Porto Alegre-RS, anunciaram, às 22h50 de ontem, o falecimento de Silva Feijó Soares, de 48 anos, que caiu do 13º andar de um edifício da capital gaúcha. A queda aconteceu pouco depois das 13h30 do mesmo dia e foi amortecida pela fiação da rede elétrica daquela avenida. Ao ser encontrada caída sobre o pára-brisas de um auto Corsa ela apresentava várias fraturas. Socorrida, Silva chegou a ser submetida a cirurgia, mas seu organismo sofreu falências múltiplas. Segundo a polícia civil de Porto Alegre, uma vizinha teria afirmado que a queda não foi acidental, mas uma tentativa de suicídio. A polícia instaurou inquérito e trabalha tambémcom a hipótese de ela ter sido jogada.