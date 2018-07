Morre na Itália paciente no centro de polêmica sobre eutanásia Eluana Englaro, a mulher de 38 anos que estava em coma e cujo caso pelo direto de morrer causou polêmica na Itália, faleceu na segunda-feira, informou uma autoridade. A morte de Eluana foi anunciada por um ministro no Senado, durante um debate sobre uma lei que poderia força a clínica onde a paciente estava internada a retomar a alimentação dela. Médicos na clínica em Udine, no norte do país, deixaram de alimentar a paciente na sexta-feira, obedecendo decisão da Suprema Corte italiana de que se deveria permitir a morte dela. O governo do primeiro-ministro Silvio Berlusconi, com o respaldo do Vaticano, vinha tentando bloquear a implementação da decisão da corte, argumentando que deixar de alimentar a paciente equivalia à eutanásia, que não é legalizada na Itália.