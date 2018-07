Morre na Nova Zelândia o 1º homem no topo do Everest

O primeiro homem a chegar ao topo do Monte Everest, Edmund Hillary, morreu em um hospital em Auckland, na Nova Zelândia, aos 88 anos de idade. O neozelandês tornou-se famoso internacionalmente ao chegar ao topo da montanha mais alta do mundo, que possui 8.850 metros de altitude, acompanhado pelo guia sherpa Tenzing Norgay, no dia 29 de maio de 1953. Depois da conquista, o aventureiro liderou várias expedições para o Pólo Sul e dedicou sua vida à ajuda dos sherpas da região Khumbu, do Nepal, angariando fundos para a construção de escolas, hospitais e pontes. Sua paixão pelo alpinismo começou na adolescência. Entre as honrarias que recebeu após a aventura no Everest está a de Cavaleiro do Império Britânico. Seu bom humor era conhecido. Em 1999, a notícia da descoberta do corpo do alpinista britânico George Mallory na região reavivou especulações de que Hillary pode não ter sido o primeiro a escalar o Everest. Mallory teria tentado a proeza na década de 20. Quando indagado sobre o assunto, Edmund Hillary disse que depois de várias décadas de fama, não se importaria realmente de perder o título de pioneiro. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.