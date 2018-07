Morre Nancy Wanderley, 1ª esposa de Chico Anysio A humorista e primeira esposa do comediante Chico Anysio, Nancy Wanderley, de 81 anos, faleceu na madrugada de hoje, em Florianópolis, Santa Catarina, vítima de insuficiência respiratória. Ela estava internada há uma semana no Hospital Governador Celso Ramos, devido a uma fibrose pulmonar. Nancy morava em Florianópolis com Lug de Paula, seu filho com Chico Anysio, que ficou conhecido na televisão pelo personagem "Seu Boneco", do programa Escolinha do Professor Raimundo, exibido pela TV Globo nos anos 90.