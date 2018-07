Morre Neusinha Brizola, filha de ex-governador do RJ Morreu na tarde de hoje, no Rio de Janeiro, Neusa Maria Goulart Brizola, de 56 anos, filha do ex-governador do Rio, Leonel Brizola. Neusinha, como era conhecida, morreu por volta das 15h30, com complicações pulmonares decorrentes de hepatite C, na Clínica São Vicente, na Gávea, zona sul da cidade. Ela estava internada desde o último domingo. Neusa deixa dois filhos, Laila e Paulo Cesar, e quatro netos.