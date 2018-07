Morre no DF 2º paciente com suspeita de febre amarela Morreu hoje o primeiro paciente internado em Brasília com suspeita de ter contraído febre amarela: Graco Carvalho Abubakir, de 38 anos. A confirmação da morte foi feita pelo Hospital Santa Luzia (HSL), onde ele estava internado desde a sexta-feira. Ele é o segundo caso de morte no País que pode ter sido causada pela febre amarela. No sábado, o trabalhador rural João Batista Gonçalves, de 31 anos, morreu em Goiânia com sintomas da doença - febre alta, dores no corpo e de cabeça, diarréia e náuseas. Segundo o infectologista Henrique Marconi Pinhati, o quadro de Graco evoluiu com condições de sangue incoagulável seguido de falência circulatória. Graco era mantido vivo por aparelhos respiratórios, medicações e hemodiálise. A necropsia será feita para confirmar se sua morte se deu mesmo em razão de febre amarela. O Distrito Federal vive momentos de apreensão por causa da suspeita de propagação da doença. Graco, morador do Lago Norte, em Brasília, passou os feriados de final do ano em cachoeiras nas matas do município goiano de Pirenópolis, a 150 quilômetros da capital federal.