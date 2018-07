Morre no interior de SP o 'Rei do Algodão', aos 83 anos Morreu neste sábado em Ituverava, interior de São Paulo, Takayuki Maeda, considerado o Rei do Algodão, após complicações de saúde. Aos 83 anos de idade, era um exemplo bem sucedido da desenvoltura e competência dos japoneses em terras brasileiras. A família Maeda chegou ao Brasil em 1927, por meio do patriarca Tsunesaemun Maeda, que em 1951 passou a administração dos negócios ao filho Takayuki Maeda, também vindo do Japão. Em uma rara entrevista, há pouco mais de três meses, ele lembrou dos dias que saía ainda de madrugada para trabalhar na lavoura. "Fui cedo para roça e estudei só até o quarto ano primário. Comecei a vida na enxada", contou, na ocasião. Mas a vida sofrida no campo logo se transformaria em oportunidade de crescimento, com a compra de pequenas fazendas na região de Ituverava. Aos poucos, os espaços foram sendo conquistados por Takayuki com muitas parcerias. Ele lembrou que comprava um caminhão novo, chamava os motoristas e oferecia: "quer ficar com ele, é seu - me paga com serviço". Também fazia o mesmo com máquina de colheita. "Na mão do dono, a máquina rende mais, quebra menos. Claro que parceria a gente só oferece para quem merece. Sempre deu certo. Nunca me arrependi", relatou. O corpo de Takayuki Maeda está sendo velado no Centro Cultural de Ituverava e será sepultado neste domingo às 11 horas no Cemitério Municipal de Ituverava.