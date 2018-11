Morre no Rio a atriz Lupe Gigliotti Morreu, aos 84 anos, na cidade do Rio, no início da noite de ontem, a atriz Lupe Gigliotti, irmã ao ator e humorista Chico Anysio. A atriz lutava havia dois anos contra um câncer do pulmão e faleceu em seu apartamento, no bairro de Copacabana, na zona sul carioca.