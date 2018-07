Morre no Rio a atriz Thelma Reston A atriz Thelma Reston morreu na madrugada desta quinta-feira (20), aos 73 anos, no Hospital São Lucas, em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, onde fazia tratamento contra um câncer. Nascida em Piracanjuba, em Goiás, Thelma atuou em cinema, teatro e televisão e se destacou em papéis cômicos, como Dona Violante, a ladra da novela Aquele beijo, seu último trabalho na TV Globo, onde estreou em 1975, na primeira versão de Gabriela.