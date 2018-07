Morre no Rio a cantora Carminha Mascarenhas

Segundo a assessoria do hospital, Carminha deu entrada no setor de emergência no último dia 10 e faleceu às 6 horas de ontem. A pedido da família, o motivo da morte não pode ser divulgado.

Nascida em Minas, mudou-se com a família para São Paulo quando tinha ainda poucos meses de idade e, mais tarde, foi morar em Poços de Caldas, onde se formou professora primária. Começou a cantar no coral da Igreja Matriz de Poços de Caldas, destacando-se pela voz de contralto.

Acompanhada pelo pai e pelo tio ao violão, começou a se interessar pela música popular. Era casada com o pianista Raul Mascarenhas, com quem teve um filho, o saxofonista Raul Mascarenhas Jr, que foi casado com a cantora Fafá de Belém, casamento do qual nasceu Mariana, também cantora.