Morre no Rio a socialite francesa Claude Amaral Peixoto Morreu hoje no Rio, aos 70 anos, a socialite francesa Claude Amaral Peixoto. Ela estava internada no Hospital Copa D''Or havia três meses, depois de ser atropelada por um ônibus em Copacabana, bairro onde morava. Testemunhas contaram que ela atravessava fora da faixa de pedestres. Claude teve traumatismo craniano, foi operada e levada à Unidade de Terapia Intensiva.