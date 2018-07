Morre no Rio a viúva de Dorival Caymmi Morreu na tarde de hoje Stella Caymmi, viúva do cantor e compositor Dorival Caymmi, que faleceu no último dia 16. Stella estava internada desde abril no hospital Pró-Cardíaco, no Rio de Janeiro, com problemas cardíacos e há 20 dias entrou em coma. O corpo da viúva de Dorival Caymmi será velado amanhã no cemitério São João Batista, no bairro de Botafogo, na zona sul da cidade. O enterro está marcado para as 16 horas de amanhã. "Não tenho nem o que dizer. Estamos todos muito tristes", disse, hoje a neta Stella, filha de Nana Caymmi. Dorival e Stella ficaram casados por 68 anos e deixam três filhos, Dori, Nana e Danilo, também músicos. Dorival Caymmi morreu no dia 16 de agosto aos 94 anos no Rio, em sua casa, em razão de complicações de um câncer renal descoberto em 1999.