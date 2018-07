Morre no Rio, aos 75 anos, ator e cineasta Zózimo Bulbul Morreu na manhã desta quinta-feira, aos 75 anos, o ator e cineasta Zózimo Bulbul. Ele tinha câncer e sofreu um infarto agudo do miocárdio em sua casa, no Flamengo, zona sul do Rio de Janeiro. O velório ocorre na tarde de hoje na Câmara Municipal, na Cinelândia, centro do Rio. O sepultamento será realizado nesta sexta-feira (25), às 12h, no cemitério São Francisco Xavier.