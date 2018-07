Morre no Rio aos 92 anos o jornalista Rogério Marinho O jornalista Rogério Marinho morreu hoje, aos 92 anos, de insuficiência respiratória aguda no Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. O corpo será velado hoje no Cemitério São João Batista, em Botafogo. Rogério é irmão caçula de Roberto Irineu Marinho e atualmente era vice-presidente da Infoglobo.