Morre no Rio cineasta brasileiro Emiliano Ribeiro O diretor e produtor cinematográfico Emiliano Ribeiro morreu no Rio de Janeiro. O caso chegou à polícia quando a mulher do cineasta, Karla Hansen, deu entrada nesta manhã, já em óbito, no Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. O hospital comunicou a ocorrência aos policiais e informou que o corpo da mulher seria levado ao Instituto Médico Legal (IML).