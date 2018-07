Morre, no Rio, ex-miss Brasil Adalgisa Colombo Adalgisa Colombo Teruszkin, Miss Brasil de 1958, faleceu no Rio de Janeiro na última sexta-feira aos 73 anos e foi enterrada no mesmo dia, no Cemitério Israelita de Vilar dos Teles, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Na época, Adalgisa venceu a disputa representando o Distrito Federal, então no Rio. No mesmo ano, ela ficou em segundo lugar no concurso Miss Universo. A causa da morte da ex-miss não foi revelada. (AE)